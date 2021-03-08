Стала известна степень серьёзности травмы нападающего «МЮ» Маркуса Рашфорда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд избежал серьезного повреждения в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0).



Как сообщает The Telegraph, по итогам медицинского обследования у 23-летнего англичанина диагностирован сильный вывих лодыжки. После матча главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер опасался, что у футболиста могут диагностировать повреждение связок.



По сведениям источника, несмотря на более простой диагноз, восстановление всё равно займет намного меньше времени, чем при потенциальном повреждении связок колена. Точные сроки возвращения Рашфорда не сообщаются.



В нынешнем сезоне АПЛ Маркус Рашфорд провёл 28 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

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