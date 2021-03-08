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Защитник «Локомотива» Чорлука может перейти в московское «Динамо»

Защитник «Локомотива» Чорлука может перейти в московское «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» рассматривает вариант подписания защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Динамо» пока наблюдает за развитием ситуации между Чорлукой и «Локо», — сказал один из источников «Чемпионату».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что для «Динамо» этот вариант является очень серьёзным: клуб привлекает многолетний опыт хорватского защитника в РПЛ.

В сезоне-2020/2021 Чорлука провёл за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость 35-летнего хорвата в € 1,5 млн. Действующий контракт Ведрана с «железнодорожниками» истекает в июне 2021 года.

Представитель Чорлуки рассказал о ситуации с продлением контракта с «Локомотивом»
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