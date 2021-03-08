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Гамшик прокомментировал переход в «Гётеборг»

Гамшик прокомментировал переход в «Гётеборг»
Футбол / Прочие турниры 0
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Полузащитник Марек Гамшик прокомментировал подписание контракта со шведским «Гётеборгом».

«Я очень рад быть здесь. Приятно удивлен, что здесь есть прекрасные возможности для тренировок. С нетерпением жду встречи с моими товарищами по команде и начала тренировок с ними. Как известно, я здесь по краткосрочному контракту, но сделаю всё возможное, чтобы помочь команде добиться успеха. Сейчас я вкладываю в этот клуб всё своё тело и душу», — приводит слова Гамшика пресс-служба «Гётеборга».

33-летний футболист подписал контракт с «Гётеборгом» до 30 августа. Последним клубом Гамшика был китайский «Далянь Ифань».

Сообщалось, что Гамшик может перейти в московский «Локомотив» или ЦСКА. В услугах Гамшика были лично заинтересованы главный тренер «Локомотива» Марко Николич и генеральный директор клуба Владимир Леонченко.

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