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«Челси» обыграл «Эвертон», взяв реванш за поражение в матче первого круга

«Челси» обыграл «Эвертон», взяв реванш за поражение в матче первого круга
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Эвертон». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 31-й минуте матча. Прошла атака «Челси» левым флангом: защитник Маркос Алонсо от края штрафной исполнил силовой прострел в центр, откуда Кай Хаверц пробил в касание, а мяч рикошетом от ноги защитника «ирисок» Бена Годфри залетел в ворота.

Видео автогола в матче «Челси» — «Эвертон»

На 64-й минуте Кай Хаверц ворвался в штрафную, где ему навстречу рванул вратарь гостей Джордан Пикфорд и зацепил немца плечом — судья назначил пенальти. Полузащитник «аристократов» Жоржиньо спокойно покатил мяч с «точки» в левый нижний угол, а Пикфорд заранее упал в другую сторону.

Видео пенальти в исполнении Жоржиньо

«Челси» набрал в 28 матчах 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (46) — на пятом месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.

Матч первого круга состоялся 12 декабря и завершился победой «ирисок» со счётом 1:0.

Англия - Премьер-лига. 27-й тур
08 марта 2021, понедельник. 21:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Годфри – 31' (автогол)   2:0 Жоржиньо – 65' (пен)
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