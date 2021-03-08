«Челси» обыграл «Эвертон», взяв реванш за поражение в матче первого круга

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Эвертон». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Счёт был открыт на 31-й минуте матча. Прошла атака «Челси» левым флангом: защитник Маркос Алонсо от края штрафной исполнил силовой прострел в центр, откуда Кай Хаверц пробил в касание, а мяч рикошетом от ноги защитника «ирисок» Бена Годфри залетел в ворота.
Видео автогола в матче «Челси» — «Эвертон»
На 64-й минуте Кай Хаверц ворвался в штрафную, где ему навстречу рванул вратарь гостей Джордан Пикфорд и зацепил немца плечом — судья назначил пенальти. Полузащитник «аристократов» Жоржиньо спокойно покатил мяч с «точки» в левый нижний угол, а Пикфорд заранее упал в другую сторону.
Видео пенальти в исполнении Жоржиньо
«Челси» набрал в 28 матчах 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (46) — на пятом месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.
Матч первого круга состоялся 12 декабря и завершился победой «ирисок» со счётом 1:0.
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