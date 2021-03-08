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Супергол Макарова на последних минутах — в видеообзоре матча «Рубин» — «Зенит»

Супергол Макарова на последних минутах — в видеообзоре матча «Рубин» — «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:1.

Единственный гол в первой половине встречи забил «Рубин». На 41-й минуте нападающий казанцев Джордже Деспотович реализовал пенальти. На 75-й минуте гол забил Сердар Азмун, который замкнул ударом головой подачу со штрафного от Ярослава Ракицкого. «Рубин» вернул себе преимущество в добавленное время — гол в контратаке забил полузащитник казанцев Денис Макаров. На последних секундах Артём Дзюба не реализовал пенальти.

«Рубин» в 21 матче набрал 34 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (42) — на 1-м месте.

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