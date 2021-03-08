Тухель — о матче с «Эвертоном»: сегодня мы заслужили победу. Хаверц оправдал моё доверие

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:0).
«Сегодня мы заслужили победу. Нам было очень сложно в первом тайме, но мы полностью контролировали ход матча. Во второй половине встречи мы стали играть интенсивнее и провели много опасных атак.
Очень доволен Каем Хаверцом. Сегодня мы оказали ему доверие, которое он оправдал. Он — игрок, у которого есть все возможности быть важнейшей фигурой в нашей линии нападения, и сегодня он сделал шаг вперёд в этом направлении.
Думаю, всем заметно качество моих футболистов и нашего клуба в целом. Мне очень приятно находиться в «Челси» и работать именно с этой командой. Все в клубе делают всё, чтобы быть конкурентоспособными на этом уровне», — цитирует немецкого специалиста BBC.
Видео победного гола «Челси» в матче с «Эвертоном»
«Челси» набрал в 28 матчах 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (46) — на пятом месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.
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