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Тухель — о матче с «Эвертоном»: сегодня мы заслужили победу. Хаверц оправдал моё доверие

Тухель — о матче с «Эвертоном»: сегодня мы заслужили победу. Хаверц оправдал моё доверие
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу своей команды в матче 27-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:0).

«Сегодня мы заслужили победу. Нам было очень сложно в первом тайме, но мы полностью контролировали ход матча. Во второй половине встречи мы стали играть интенсивнее и провели много опасных атак.

Очень доволен Каем Хаверцом. Сегодня мы оказали ему доверие, которое он оправдал. Он — игрок, у которого есть все возможности быть важнейшей фигурой в нашей линии нападения, и сегодня он сделал шаг вперёд в этом направлении.

Думаю, всем заметно качество моих футболистов и нашего клуба в целом. Мне очень приятно находиться в «Челси» и работать именно с этой командой. Все в клубе делают всё, чтобы быть конкурентоспособными на этом уровне», — цитирует немецкого специалиста BBC.

Видео победного гола «Челси» в матче с «Эвертоном»

«Челси» набрал в 28 матчах 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (46) — на пятом месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе.

Анчелотти: «Челси» играл лучше нас. Они заслужили победу
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