Смолов прятал радость, Лисакович разносил газон, фанаты отмечали. Фото «Арсенал» — «Локо»

8 марта в Туле на поле стадиона «Арсенал» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги «Арсенал» принимал «Локомотив».



Командам не удавалось открыть счёт вплоть до середины второго тайма. На 71-й минуте «железнодорожники» вышли вперёд благодаря голу нападающего Фёдора Смолова, для которого эта встреча стала первой за четыре месяца. Спустя всего четыре минуты гости удвоили преимущество усилиями защитника Мурило. На 85-й минуте форвард московской команды Рифат Жемалетдинов довёл счёт до разгромного.

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:0).



«Поле не позволяло играть в комбинационный футбол, в первом тайме еще соответствовало, а во втором — просто играли вперёд. За счёт давления и самоотдачи мы забили. Игра шла до гола, кто забил первый, тот и выиграл. Все замены усилили игру, благодарны ребятам, что они относятся профессионально к своим обязанностям», — приводит слова Лоськова «Матч ТВ».

Лучшие фото с матча «Арсенал» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.