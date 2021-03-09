Смолов прятал радость, Лисакович разносил газон, фанаты отмечали. Фото «Арсенал» — «Локо»

8 марта в Туле на поле стадиона «Арсенал» в 21-м туре Российской Премьер-Лиги «Арсенал» принимал «Локомотив».
Командам не удавалось открыть счёт вплоть до середины второго тайма. На 71-й минуте «железнодорожники» вышли вперёд благодаря голу нападающего Фёдора Смолова, для которого эта встреча стала первой за четыре месяца. Спустя всего четыре минуты гости удвоили преимущество усилиями защитника Мурило. На 85-й минуте форвард московской команды Рифат Жемалетдинов довёл счёт до разгромного.
Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:0).
«Поле не позволяло играть в комбинационный футбол, в первом тайме еще соответствовало, а во втором — просто играли вперёд. За счёт давления и самоотдачи мы забили. Игра шла до гола, кто забил первый, тот и выиграл. Все замены усилили игру, благодарны ребятам, что они относятся профессионально к своим обязанностям», — приводит слова Лоськова «Матч ТВ».
Лучшие фото с матча «Арсенал» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 9 марта 2021
-
10:20
-
10:02
-
09:42
-
09:41
-
09:30
-
09:15
-
08:30
-
07:14
-
05:24
-
04:44
-
04:32
-
04:20
-
03:29
-
03:18
-
03:00
-
02:25
-
02:10
-
01:54
-
01:27
-
00:55
-
00:53
-
00:50
-
00:39
-
00:37
-
00:24
-
00:22
-
00:08
- 8 марта 2021
-
23:54
-
23:46
-
23:39
-
23:35
-
23:25
-
23:20
-
23:14
-
23:08