«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Интеру»

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Интер» переиграл «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 1:0.

На 54-й минуте счёт открыл защитник «Интера» Милан Шкриньяр, который оказался первым на подборе в пределах чужой штрафной после удачного рикошета и отправил мяч в сетку ворот.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 73-й минуте, заменив Маттео Пессину.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Ассистенты — Даниэле Биндони и Давиде Империале. Резервный рефери — Юан Лука Сакки.



«Интер» набрал в 26 встречах 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Аталанта» (49) — на пятом месте.