«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Интеру»

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Интер» переиграл «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 1:0.
На 54-й минуте счёт открыл защитник «Интера» Милан Шкриньяр, который оказался первым на подборе в пределах чужой штрафной после удачного рикошета и отправил мяч в сетку ворот.
Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 73-й минуте, заменив Маттео Пессину.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Ассистенты — Даниэле Биндони и Давиде Империале. Резервный рефери — Юан Лука Сакки.
«Интер» набрал в 26 встречах 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Аталанта» (49) — на пятом месте.
- 9 марта 2021
-
00:55
-
00:53
-
00:50
-
00:39
-
00:37
-
00:24
-
00:22
-
00:08
- 8 марта 2021
-
23:54
-
23:46
-
23:39
-
23:35
-
23:25
-
23:20
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:53
-
22:47
-
22:43
-
22:38
-
22:23
-
22:22
-
22:13
-
22:05
-
22:03
-
21:54
-
21:54
-
21:52
-
21:30
-
21:29
-
21:22
-
21:18
-
21:10
-
21:10