Массимилиано Аллегри может возглавить донецкий «Шахтёр»

Бывший главный тренер «Милана» и «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может продолжить работу в Украине. Переговоры о сотрудничестве с итальянским специалистом ведёт донецкий «Шахтёр», сообщает украинский журналист Олег Ящук в своём «инстаграме».

Если руководству «горняков» удастся заинтересовать Аллегри, то он может возглавить донецкий клуб уже по окончании нынешнего сезона.

Сейчас пост главного тренера «Шахтёра» занимает португалец Луиш Каштру. Его контракт с клубом истекает ближайшим летом. Ранее «горняков» возглавляли нынешний наставник «Ромы» Паулу Фонсека и действующий главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу.

Аллегри возглавлял туринский «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Ранее специалист работал в «Унидезе», СПАЛе, «Сассуоло», «Кальяри», «Милане» и других командах.