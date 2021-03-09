«Бетис» вырвал победу у «Алавеса», уступая 0:2 после первого тайма

В матче 26-го тура испанской Примеры «Бетис» переиграл «Алавес». Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счётом 3:2.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Алавеса» Хоселу. Затем преимущество гостей увеличил Эдгар Мендес, ему ассистировал Рубен Дуарте. В начале второго тайма нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас отыграл один мяч. На 81-й минуте полузащитник «Бетиса» Хоакин сравнял счёт, голевую передачу отдал Серхио Каналес. Спустя семь минут Иглесиас оформил дубль, забив победный гол с передачи Эмерсона.

«Бетис» набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» (22) находится на 19-м месте. Лидером соревнований является «Атлетико» (56).