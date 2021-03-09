Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Монако» обыграл «Ниццу» в 1/16 финала Кубка Франции. Головин вышел на замену в концовке

«Монако» обыграл «Ниццу» в 1/16 финала Кубка Франции. Головин вышел на замену в концовке
Футбол / Франция 0
Аудио-версия:

В матче 1/16 финала Кубка Франции «Ницца» принимала «Монако». Встреча проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце и завершилась со счётом 0:2. Российский полузащитник монегасков Александр Головин появился на поле во втором тайме, на 80-й минуте.

В первом тайме «Монако» владел игровым преимуществом. «Ницца» не нанесла ни одного удара по воротам соперника, а вот монегаски открыли счёт на 29-й минуте. Автором первого гола стал Кевин Фолланд. Во втором тайме игра выровнялась, но конструктивнее в атаке по-прежнему выглядел «Монако». На 87-й минуте защитник Рубен Агилар удвоил преимущество монегасков. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу гостей.

Так, «Монако» добыл путёвку в 1/8 финала Кубка Франции. Соперник монегасков на следующей стадии будет определён по итогам жеребьёвки.

Кубок Франции. 1/16 финала
08 марта 2021, понедельник. 23:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
0 : 2
Монако
Монако
0:1 Фолланд – 29'   0:2 Агилар – 87'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021