«Монако» обыграл «Ниццу» в 1/16 финала Кубка Франции. Головин вышел на замену в концовке

В матче 1/16 финала Кубка Франции «Ницца» принимала «Монако». Встреча проходила на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце и завершилась со счётом 0:2. Российский полузащитник монегасков Александр Головин появился на поле во втором тайме, на 80-й минуте.
В первом тайме «Монако» владел игровым преимуществом. «Ницца» не нанесла ни одного удара по воротам соперника, а вот монегаски открыли счёт на 29-й минуте. Автором первого гола стал Кевин Фолланд. Во втором тайме игра выровнялась, но конструктивнее в атаке по-прежнему выглядел «Монако». На 87-й минуте защитник Рубен Агилар удвоил преимущество монегасков. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу гостей.
Так, «Монако» добыл путёвку в 1/8 финала Кубка Франции. Соперник монегасков на следующей стадии будет определён по итогам жеребьёвки.
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