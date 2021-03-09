«Интер» повторил достижение сезона-2006/2007 по набранным очкам

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Интер» переиграл «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 1:0.

Как сообщает Opta Paolo в «Твиттере», со времён введения 3-очковой системы в Италии, «Интер» второй раз в своей истории набрал 62+ очков после 26 туров чемпионата Италии. Первый подобный случай произошёл в сезоне-2006/2007, когда набрано было 70 очков.

«Интер» набрал в 26 встречах 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. У ближайшего преследователя, в лице «Милана», — 56 очков, а замыкает тройку «Ювентус» — 52 очка в 25 играх. «Аталанта» (49) — на пятом месте.

В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Торино». Встреча пройдёт 14 марта, начало – 17:00 мск.