CIES опубликовал список самых перспективных футболистов 2000 года рождения
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал в «Твиттере» список самых перспективных футболистов 2000 года рождения, который возглавил вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, вслед за ним расположились защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис и нападающий «шмелей» Эрлинг Холанд.
Список 10 самых многообещающих футболистов 2000 года рождения выглядит следующим образом:
1. Джейдон Санчо («Боруссия», Дортмунд);
2. Альфонсо Дэвис («Бавария»);
3. Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд);
4. Свен Ботман («Лилль»);
5. Винисиус Жуниор («Реал»);
6. Педру Нету («Вулверхэмптон»);
7. Фил Фоден («Манчестер Сити»);
8. Ферран Торрес («Манчестер Сити»);
9. Деян Кулушевски («Ювентус»);
10. Джонатан Дэвид («Лилль»).
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