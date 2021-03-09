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CIES опубликовал список самых перспективных футболистов 2000 года рождения

CIES опубликовал список самых перспективных футболистов 2000 года рождения
Футбол / Германия 0
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Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал в «Твиттере» список самых перспективных футболистов 2000 года рождения, который возглавил вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, вслед за ним расположились защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис и нападающий «шмелей» Эрлинг Холанд.

Список 10 самых многообещающих футболистов 2000 года рождения выглядит следующим образом:

1. Джейдон Санчо («Боруссия», Дортмунд);

2. Альфонсо Дэвис («Бавария»);

3. Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд);

4. Свен Ботман («Лилль»);

5. Винисиус Жуниор («Реал»);

6. Педру Нету («Вулверхэмптон»);

7. Фил Фоден («Манчестер Сити»);

8. Ферран Торрес («Манчестер Сити»);

9. Деян Кулушевски («Ювентус»);

10. Джонатан Дэвид («Лилль»).

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