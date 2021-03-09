CIES опубликовал список самых перспективных футболистов 2000 года рождения

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал в «Твиттере» список самых перспективных футболистов 2000 года рождения, который возглавил вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, вслед за ним расположились защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис и нападающий «шмелей» Эрлинг Холанд.



Список 10 самых многообещающих футболистов 2000 года рождения выглядит следующим образом:



1. Джейдон Санчо («Боруссия», Дортмунд);



2. Альфонсо Дэвис («Бавария»);



3. Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд);



4. Свен Ботман («Лилль»);



5. Винисиус Жуниор («Реал»);



6. Педру Нету («Вулверхэмптон»);



7. Фил Фоден («Манчестер Сити»);



8. Ферран Торрес («Манчестер Сити»);



9. Деян Кулушевски («Ювентус»);



10. Джонатан Дэвид («Лилль»).