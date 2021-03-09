Анхелиньо: на «Ливерпуль» сейчас большее давление, чем на «Лейпциг»

Защитник немецкого «РБ Лейпциг» Анхелиньо рассказал об ожиданиях от ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».



«В первом матче «Лейпциг» отыграл действительно хорошо, хотя в целом, игра была действительно тяжёлой. Нам несколько раз удавалось оказаться за спиной у защитников «Ливерпуля». Александр-Арнольд невероятен при игре с мячом, но он слишком агрессивен. Мы должны пользоваться их слабыми сторонами и не забывать про сильные.



Мы могли оказать на них большее давление, реализовав некоторые из тех шансов, которые у нас были. Мы чувствовали, что допустили две ошибки, и такая команда, как «Ливерпуль», с таким качеством, которое у них есть, моментально уничтожает вас.



Но мы настроены позитивно, потому что провели сильный матч. Если мы не допустим ошибок и реализуем свои шансы, то вполне способны изменить ситуацию. Впереди 90 минут, и мы будем сосредоточены и готовы к игре. Опять же, давления на «Ливерпуль» сейчас больше», — цитирует Анхелиньо Goal.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» состоится в среду, 10 марта. Начало — в 23:00 мск. Первый матч завершился победой мерсисайдцев со счётом 2:0.