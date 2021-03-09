Анхелиньо: на «Ливерпуль» сейчас большее давление, чем на «Лейпциг»

Защитник немецкого «РБ Лейпциг» Анхелиньо рассказал об ожиданиях от ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«В первом матче «Лейпциг» отыграл действительно хорошо, хотя в целом, игра была действительно тяжёлой. Нам несколько раз удавалось оказаться за спиной у защитников «Ливерпуля». Александр-Арнольд невероятен при игре с мячом, но он слишком агрессивен. Мы должны пользоваться их слабыми сторонами и не забывать про сильные.
Мы могли оказать на них большее давление, реализовав некоторые из тех шансов, которые у нас были. Мы чувствовали, что допустили две ошибки, и такая команда, как «Ливерпуль», с таким качеством, которое у них есть, моментально уничтожает вас.
Но мы настроены позитивно, потому что провели сильный матч. Если мы не допустим ошибок и реализуем свои шансы, то вполне способны изменить ситуацию. Впереди 90 минут, и мы будем сосредоточены и готовы к игре. Опять же, давления на «Ливерпуль» сейчас больше», — цитирует Анхелиньо Goal.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» состоится в среду, 10 марта. Начало — в 23:00 мск. Первый матч завершился победой мерсисайдцев со счётом 2:0.
- 9 марта 2021
-
05:24
-
04:44
-
04:32
-
04:20
-
03:29
-
03:18
-
03:00
-
02:25
-
02:10
-
01:54
-
01:27
-
00:55
-
00:53
-
00:50
-
00:39
-
00:37
-
00:24
-
00:22
-
00:08
- 8 марта 2021
-
23:54
-
23:46
-
23:39
-
23:35
-
23:25
-
23:20
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:53
-
22:47
-
22:43
-
22:38
-
22:23
-
22:22
-
22:13