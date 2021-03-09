Конте: сегодня «Интер» исключил «Аталанту» из борьбы за скудетто

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итоги встречи 26-го тура чемпионата Италии, в которой его подопечные одержали победу над «Аталантой» (1:0).
«Мы вернулись к 6-очковому отрыву от ближайшего преследователя. «Интер» играл позже всех и понимал, что прямые конкуренты выиграли свои матчи и приблизились к нам, поэтому давление лишь возрастало. Кроме того, «Аталанта» — это тот соперник, который отбирает очки у топ-клубов.
На мой взгляд, сегодня они подготовились более мудро, чем в предыдущих играх, возможно, потому, что они немного боялись того факта, что «Интер» знал, как им навредить. Фактически, сегодня мы исключили «Аталанту» борьбы за скудетто, в том смысле, что теперь между нами 13 очков.
Для меня «Аталанта» была командой, которая из-за зрелости, достигнутой в Европе, не только стремилась к месту в Лиге чемпионов, но и боролась за чемпионство», — цитирует Конте Football Italia.
«Интер» набрал в 26 встречах 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. У ближайшего преследователя, в лице «Милана», — 56 очков, а замыкает тройку «Ювентус» — 52 очка в 25 играх. «Аталанта» (49) — на пятом месте.
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