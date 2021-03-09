Глава Примеры заявил, что лига финансово готова к уходу Месси из «Барселоны»

Президент Примеры Хавьер Тебас выразил мнение о том, как может повлиять на чемпионат Испании в финансовом плане возможный уход из «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси не мог покинуть «Барселону» из-за пункта в его контракте, но, как я уже говорил о Криштиану Роналду, лига также готова к этому моменту в финансовом плане.

Криштиану покинул «Реал» по решению клуба. Я не имею права ничего говорить, но я всегда предпочитаю иметь лучших игроков в Примере, то же самое произошло и с Неймаром ранее. Роналду был лучшим бомбардиром турнира, и мы были поражены его уходом, но финансовые последствия были минимальными, потому что мы хорошо подготовились к этому моменту», — цитирует Тебаса Goal.

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» истекает 30 июня текущего года. В текущем сезоне на счету 33-летнего форварда 24 гола и 11 результативных передач в 34 встречах за «Барсу» во всех турнирах.