«Челси» — «Эвертон». Видеообзор матча 27-го тура АПЛ
В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Эвертон». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Автогол на счету защитника «Эвертона» Бена Годфри и ещё один гол в свой актив записал Жоржиньо, реализовав пенальти.
Видеообзор матча «Челси» — «Эвертон».
«Челси» набрал в 28 матчах 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» в свою очередь, набрав 46 очков, находится на пятом месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити», набрав 65 очков.
В следующем туре чемпионата Англии «Челси» встретится с «Лидс Юнайтед», а «Эвертон» проведёт матч с «Бёрнли». Обе встречи состоятся 13 марта.
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