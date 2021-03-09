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«Челси» — «Эвертон». Видеообзор матча 27-го тура АПЛ

«Челси» — «Эвертон». Видеообзор матча 27-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Эвертон». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Автогол на счету защитника «Эвертона» Бена Годфри и ещё один гол в свой актив записал Жоржиньо, реализовав пенальти.

Видеообзор матча «Челси» — «Эвертон».

«Челси» набрал в 28 матчах 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» в свою очередь, набрав 46 очков, находится на пятом месте. У команды Карло Анчелотти один матч в запасе. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити», набрав 65 очков.

В следующем туре чемпионата Англии «Челси» встретится с «Лидс Юнайтед», а «Эвертон» проведёт матч с «Бёрнли». Обе встречи состоятся 13 марта.

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