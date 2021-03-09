Найдено тело экс-игрока «Вильярреала», который пропал при попытке пересечь реку

Бывший футболист «Вильярреала» Франко Акоста, который накануне пропал в Уругвае при попытке перечь реку, найден мертвым, сообщает AS.

Сообщается, тело 25-летнего было обнаружено практически в том же месте, где его видели в последний раз. «Вильярреал» уже выразил соболезнования в связи с гибелью футболиста.

Напомним, Акоста исчез в субботу днём, 6 марта, когда пытался перейти реку в департаменте Канелонес вместе со своим братом, который и уведомил полицию о пропаже Акосты.

Координационный центр поиска и спасания на море активировал свой протокол и разместил персонал в этом районе вместе с войсками из префектуры Канелонес и командованием морской пехоты.

Последним клубом Акосты был уругвайский «Атенас».