Найдено тело экс-игрока «Вильярреала», который пропал при попытке пересечь реку
Бывший футболист «Вильярреала» Франко Акоста, который накануне пропал в Уругвае при попытке перечь реку, найден мертвым, сообщает AS.
Сообщается, тело 25-летнего было обнаружено практически в том же месте, где его видели в последний раз. «Вильярреал» уже выразил соболезнования в связи с гибелью футболиста.
Напомним, Акоста исчез в субботу днём, 6 марта, когда пытался перейти реку в департаменте Канелонес вместе со своим братом, который и уведомил полицию о пропаже Акосты.
Координационный центр поиска и спасания на море активировал свой протокол и разместил персонал в этом районе вместе с войсками из префектуры Канелонес и командованием морской пехоты.
Последним клубом Акосты был уругвайский «Атенас».
Бывший футболист «Вильярреала» пропал при попытке пересечь реку
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