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Спаллетти может возглавить «Спартак», тренер норвежцев обвинил Большунова. Главное к утру

«Спартак» может пригласить Лучано Спаллетти, Александр Большунов ответил на обвинения тренера сборной Норвегии, «Динамо» заинтересовано в подписании Ведрана Чорлуки и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Рубин» на последних минутах вырвал победу в матче с «Зенитом».

2. Тренер Норвегии — об апелляции: всё больше и больше похоже на помехи со стороны Большунова.

3. Александр Большунов отреагировал на обвинения со стороны тренера сборной Норвегии.

4. «Аталанта» с Миранчуком проиграла «Интеру».

5. Генеральный директор «Краснодара» ответил на призывы уволить Мусаева.

6. Гол Смолова помог «Локомотиву» разгромить тульский «Арсенал» в матче РПЛ.

7. Защитник «Локомотива» Чорлука может перейти в московское «Динамо».

8. «Спартак» назвали одним из клубов, куда могут пригласить Лучано Спаллетти.