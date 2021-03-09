Спаллетти может возглавить «Спартак», тренер норвежцев обвинил Большунова. Главное к утру

«Спартак» может пригласить Лучано Спаллетти, Александр Большунов ответил на обвинения тренера сборной Норвегии, «Динамо» заинтересовано в подписании Ведрана Чорлуки и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Рубин» на последних минутах вырвал победу в матче с «Зенитом».
2. Тренер Норвегии — об апелляции: всё больше и больше похоже на помехи со стороны Большунова.
3. Александр Большунов отреагировал на обвинения со стороны тренера сборной Норвегии.
4. «Аталанта» с Миранчуком проиграла «Интеру».
5. Генеральный директор «Краснодара» ответил на призывы уволить Мусаева.
6. Гол Смолова помог «Локомотиву» разгромить тульский «Арсенал» в матче РПЛ.
7. Защитник «Локомотива» Чорлука может перейти в московское «Динамо».
8. «Спартак» назвали одним из клубов, куда могут пригласить Лучано Спаллетти.
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