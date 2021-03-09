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«Вильярреал» не будет проводить тренировку в Киеве перед матчем с «Динамо»

«Вильярреал» не будет проводить тренировку в Киеве перед матчем с «Динамо»
Футбол / Лига Европы 0
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Испанский «Вильярреал» отказался от проведения предматчевой тренировки в Киеве накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

Отказ от тренировки они мотивировали сложной эпидемиологической ситуацией во всей Европе, сообщает официальный сайт «Динамо» (Киев). Гости прилетят в столицу Украины вечером 10 марта. Сразу из аэропорта испанская команда отправится в гостиницу «Хилтон», где и будет работать в закрытом режиме вплоть до матча. Пресс-конференция главного тренера «Вильярреала» и одного из игроков команды состоится накануне игры в клубном расположении и пройдет в онлайн-режиме.

Сразу после окончания игры «Вильярреал» отправится в Борисполь, чтобы вернуться чартерным рейсом в Испанию.

Матч «Динамо» (Киев) – «Вильярреал» состоится в четверг, 11 марта, в 20:55 мск.

Киевское «Динамо» впервые за 10 лет одержало выездную победу в плей-офф Лиги Европы
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