«Вильярреал» не будет проводить тренировку в Киеве перед матчем с «Динамо»

Испанский «Вильярреал» отказался от проведения предматчевой тренировки в Киеве накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы.
Отказ от тренировки они мотивировали сложной эпидемиологической ситуацией во всей Европе, сообщает официальный сайт «Динамо» (Киев). Гости прилетят в столицу Украины вечером 10 марта. Сразу из аэропорта испанская команда отправится в гостиницу «Хилтон», где и будет работать в закрытом режиме вплоть до матча. Пресс-конференция главного тренера «Вильярреала» и одного из игроков команды состоится накануне игры в клубном расположении и пройдет в онлайн-режиме.
Сразу после окончания игры «Вильярреал» отправится в Борисполь, чтобы вернуться чартерным рейсом в Испанию.
Матч «Динамо» (Киев) – «Вильярреал» состоится в четверг, 11 марта, в 20:55 мск.
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