«Ливерпуль» — боль, Жезус — ноль, Моуринью — тролль. Разбор 27-го тура АПЛ

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 27-й тур. «Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» — разбор матча, игра Жезуса, де Брёйне, Шоу и Хендерсона. Все беды «Ливерпуля», проблемы с составом, какие трансферы нужны. Победа «Тоттенхэма»: как разместить на поле всех атакующих игроков, Кейн и Бэйл — связка, у Кейна дубль и два голевых паса. Ошибка Джаки, «Арсенал» не обыграл «Бёрнли», пенальти Пепе — ошибка судьи и разочарование в АПЛ.
Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.
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Кирилл на своем канале разобрал дерби Мадрида и матч «Баварии» с «Боруссией».
Гриша кратко проиллюстрировал положение дел в «Ливерпуле» в одной картинке.
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В этом выпуске:
0:00 – Привет, интрига!
0:50 – «Сити»: прессинг Жезуса, провал Де Брёйне
17:10 – «МЮ»: Хендерсон vs. Де Хеа, прогресс Шоу
30:31 – Рептилоиды возвращаются: ноем из-за судей
41:56 – «Арсенал»: косяк Джаки, хороший футбол, связка Выдра – Бобёр
53:06 – «Ливерпуль»: проблемы с мотивацией, необходимые трансферы
1:17:05 – «Тоттенхэм»: подкол Моуринью, рекорд АПЛ
1:31:32 – Отвечаем на вопрос про подкаст на видео
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