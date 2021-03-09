«Что за стоматолог?» Кузьмин подшутил над Деспотовичем после победы над «Зенитом»
Бывший футболист, а ныне тренер «Рубина» Олег Кузьмин подшутил над нападающим команды Джордже Деспотовичем.
Накануне, 8 марта, казанцы на своём поле вырвали победу в домашнем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» со счётом 2:1. Автором первого гола «Рубина» стал как раз Джордже.
После встречи в клубном «инстаграме» были опубликованы фото празднования. Кузьмина впечатлила белоснежная улыбка подопечного, и он решил над ним подшутить.
«Что за стоматолог? Номер можно?» — написал Кузьмин в комментариях.
«Рубин», набрав 34 очка в 21 матче, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание казанцев от зоны еврокубков сократилось до 3 очков. «Зенит» (42) по-прежнему лидирует в чемпионате.
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«Рубин» с «Зенитом» выдали, пожалуй, самую эмоциональную игру на старте состязательного 2021-го.
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