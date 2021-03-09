Леон Мусаев избежал серьёзной травмы в матче с «Зенитом». Ему наложили 10 швов

Стали известны подробности повреждения, полученного полузащитником «Рубина» Леоном Мусаевым в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1).



Напомним, 22-летний футболист столкнулся головами со своим партнёром по команде, защитником Филипом Уремовичем. Вместо него на 18-й минуте на поле вышел нападающий Михаил Костюков.



По информации Bobsoccer, Мусаев избежал серьёзной травмы. После столкновения ему наложили 10 швов — восемь на губу и два на десну. Других повреждений у Леона нет, его самочувствие удовлетворительное.



«Рубин», набрав 34 очка в 21 матче, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание казанцев от зоны еврокубков сократилось до 3 очков. «Зенит» (42) по-прежнему лидирует в чемпионате.

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