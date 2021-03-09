Александр Зинченко объяснил поражение «Манчестер Сити» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал поражение в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:2).
«Всё дело в том, как мы начали матч. Когда пропускаешь на первой минуте, отыграться нелегко. Впоследствии мы играли лучше, чем соперник. Мы контролировали игру, создали достаточно моментов, но не забили.
«Юнайтед» — одна из лучших команд в мире, у них невероятные футболисты, и они организованно играют в обороне. Это нелегко, нам по-прежнему нужно научиться возвращаться в игру после подобных ситуаций», — приводит слова Зинченко Goal.com.
«Манчестер Сити», набрав 65 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (54) занимает второе место.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»:
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