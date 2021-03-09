«Атлетико» ответил на недовольство «Реала» судейством в дерби

В мадридском «Атлетико» отреагировали на недовольство «Реала» судейством в матче 26-го тура испанской Примеры (1:1).



«Они критикуют даже верные решения… Некоторые просто привыкли, что им всегда дует попутный ветер», — написали представители «матрасников» в клубном «твиттере».



Напомним, в одном из эпизодов главный судья не назначил пенальти в ворота «Атлетико» после попадания мяча в руку игроку команды. Недовольство этим решением арбитра выразили несколько футболистов «Реала», а также директор клуба Эмилио Бутрагеньо.



«Атлетико», набрав 59 очков в 25 турах, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, опережая ближайшего преследователя, «Барселону», на 3 очка. «Реал» (54) располагается на третьей строчке. При этом «матрасники» провели на один матч меньше, чем сине-гранатовые и «сливочные».

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