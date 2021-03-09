«Роскошный праздник на могилах». Немецкие фанаты призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре

Объединение болельщиков из Германии на своём сайте призвало Немецкий футбольный союз (DFB) бойкотировать чемпионат мира — 2022, который пройдёт в Катаре.



«Не вчера мы узнали о нечеловеческих условиях работы на строительстве объектов ЧМ-2022 в Катаре. Ещё шесть лет назад было указано на крайне дискриминационные и опасные условия для мигрантов. Им приходится не только получать гроши в условиях полной эксплуатации и нехватки безопасности, не только жить в ужасных условиях, но и существовать без прав. Сообщалось, что им даже нельзя вернуться на родину без разрешения работодателя.



В это время в СМИ говорят, что к середине февраля в Катаре погибли 6700 мигрантов, работавших на строительстве объектов ЧМ-2022. Каждые семь часов там погибает работник из Пакистана, Индии или Бангладеша. Слишком поздно спасать этих людей, их уже нет в живых. Но мы не можем делать вид, что ничего не произошло. Спорт объединяет людей из разных стран, вне зависимости от политических разногласий, разных мировоззрений и религии. Важно сохранить эту связь и продолжить её устанавливать. Но сейчас перед нами стоит вопрос, касающийся не политики и культуры, а человечности и права на жизнь.



Мы прекрасно знаем, что многие фанаты с нетерпением ждут матчей сборной Германии. Также мы знаем, что для футболистов этот турнир — главное событие в карьере. Мы — футбольные фанаты и любим этот вид спорта. Но ничто не может оправдать принятие нарушений человеческих прав в Катаре. Даже элементарное участие в турнире — это поддержка в их адрес. Об этой проблеме кричат всё громче, и мы на стороне тех, кто считает бойкот ЧМ-2022 необходимостью.



Мы призываем DFB отказаться от участия в турнире. Роскошный футбольный праздник на могилах тысяч мигрантов — участие в таком положит конец таким понятиям, как мораль и достоинство. Мы отворачиваемся от этого с ужасом. Футбол — это нечто большее, чем просто игра. Это также общая и социальная ответственность. Мы уверены, что другие последуют примеру Германии. Если DFB хочет сохранить остатки доверия к себе, необходимо отказаться от участия в ЧМ-2022 — и прямо сейчас!» — говорится в заявлении фанатов.

Тренд на экологичность и рабский труд. Что происходит в Катаре за два года до ЧМ Власти страны заявили, что хотят сделать будущее первенство самым экологичным. Однако к процессу много вопросов.