Футбольную ассоциацию Англии впервые в истории может возглавить женщина

Футбольная ассоциация Англии планирует назначить своим председателем женщину — 57-летнюю Дебби Хьюитт.



Хьюитт — бывший исполнительный директор Королевского автоклуба Великобритании. The Times сообщает, что она – главный претендент на эту должность и FA собирается объявить о назначении в апреле. В этом случае впервые в 157-летней истории FA её председателем станет женщина. По информации издания, в шорт-листе претендентов фигурировали несколько женщин.



От Хьюитт ожидают, что она возглавит процедуру подачи совместной заявки Великобритании и Ирландии на проведение чемпионата мира 2030 года. The Times добавляет, что она — поклонница «Ливерпуля».



Новый глава FA будет назначен вместо Грега Кларка, ушедшего в отставку в ноябре после скандала. Кларк использовал в своей речи о расизме в футболе словосочетание «цветные игроки», после чего извинился. Исполняющим обязанности председателя FA был назначен Питер Маккормик.