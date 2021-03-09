Футбольную ассоциацию Англии впервые в истории может возглавить женщина

Футбольная ассоциация Англии планирует назначить своим председателем женщину — 57-летнюю Дебби Хьюитт.
Хьюитт — бывший исполнительный директор Королевского автоклуба Великобритании. The Times сообщает, что она – главный претендент на эту должность и FA собирается объявить о назначении в апреле. В этом случае впервые в 157-летней истории FA её председателем станет женщина. По информации издания, в шорт-листе претендентов фигурировали несколько женщин.
От Хьюитт ожидают, что она возглавит процедуру подачи совместной заявки Великобритании и Ирландии на проведение чемпионата мира 2030 года. The Times добавляет, что она — поклонница «Ливерпуля».
Новый глава FA будет назначен вместо Грега Кларка, ушедшего в отставку в ноябре после скандала. Кларк использовал в своей речи о расизме в футболе словосочетание «цветные игроки», после чего извинился. Исполняющим обязанности председателя FA был назначен Питер Маккормик.
- 9 марта 2021
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