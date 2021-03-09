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«Друг мой, я не собирался тебя ударять!» Игрок «Уфы» Бизоза извинился перед Погребняком

«Друг мой, я не собирался тебя ударять!» Игрок «Уфы» Бизоза извинился перед Погребняком
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Уфы» Парфе Бизоза выступил с извинениями за удаление в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0).

Напомним, в начале встречи бурундийский опорник наступил на колено лежавшему на газоне нападающему екатеринбургской команды Павлу Погребняку. Главный арбитр Сергей Лапочкин решил сразу же удалить Парфе. Для 22-летнего футболиста это первая красная карточка в карьере.

«Футбол иногда бывает жёстким. Хочу извиниться перед моими товарищами по команде, клубом и болельщиками. У нас был хороший шанс для того чтобы взять три очка. Команда жёстко боролась и взяла одно очко. Эта ошибка должна научить меня двигаться вперёд. И, Павел, друг мой, я вовсе не собирался тебя ударять! Я вернусь более сильным», — приводятся слова Бизозы в «инстаграме» «Уфы».

Удаление на 14-й минуте — в видеообзоре матча «Урал» — «Уфа»
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