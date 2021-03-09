Йоахим Лёв покинет сборную Германии после Евро-2020

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв покинет свой пост по окончании чемпионата Европы, который пройдёт этим летом. Об этом сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза.



Контракт специалиста был рассчитан до чемпионата мира — 2022. Отмечается, что Лёв сам попросил сократить срок соглашения, и в союзе пошли ему навстречу.



Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством национальная команда выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира. Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром мундиаля. В 2017 году команда выиграла Кубок конфедераций.



Последний крупный турнир, чемпионат мира — 2018, завершился для сборной Германии провалом. На тот момент действующие победители соревнований не смогли преодолеть групповой этап. Несмотря на это, Лёв продолжил работу с командой.