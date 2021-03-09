Гендиректор «Рубина» рассказал, возможен ли уход Слуцкого из клуба

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов оценил влияние Леонида Слуцкого на команду и российский футбол в целом, а также назвал клуб, куда готов отпустить специалиста.
«Для России возвращение Слуцкого – это большая удача. Суперпрофессиональный и опытный тренер, выигрывавший чемпионаты России, кубки, суперкубки. Слуцкий также очень коммуникабельный, образованный, вполне себе современный человек. Для нас это вообще находка! У нас передовая республика, а сейчас и тренер такой. Например, наше видео со сборов набрало 25 млн просмотров. Это же о чём-то говорит. Мы живём в современном мире, люди каждый день читают новости, нужна не только битва, но и веселье. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы поздравить с прошедшим праздником женщин!
Я смею надеяться, что Леонид Викторович в «Рубине» так же счастлив, как и я. У нас сложилась «химия», которая бывает не во всех командах. У нас же просто шикарная обстановка. Уверен – Слуцкий не уйдёт. Только в «Реал», если они его пригласят!» — рассказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 9 марта 2021
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