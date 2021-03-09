«Немножко потрепали их». Гендиректор «Рубина» объяснил успехи в матчах с лидерами РПЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов пояснил причины побед казанского клуба над лидерами Российской Премьер-лиги. Напомним, после возобновления сезона «Рубин» обыграл последовательно «Спартак» и «Зенит».
«Мы в этом году лидеров немножко потрепали: «Спартак» обыграли, «Зенит» два раза, ЦСКА, «Динамо». Стараемся! Все ребята молодые, боевые, никого не боятся. Раньше, когда приезжал ЦСКА или «Зенит», чувствовалось, что приехал гранд, побаивались, играли от обороны. А сейчас никто не боится, все выходят побеждать. Есть чувство уважения, но боязни нет. Отсюда и получаются такие матчи», — рассказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Рубин» после 21 матча занимает 8-е место в таблице РПЛ с 34-я очками. В следующем матче казанцы 14 марта сыграют в гостях с «Уфой», находящейся на 14-м месте.
- 9 марта 2021
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