Йоахим Лёв прокомментировал решение покинуть сборную Германии после Евро-2020

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв выступил с заявлением о решении покинуть свой пост после окончания чемпионата Европы — 2020, который пройдёт этим летом.



«Я иду на этот шаг совершенно осознанно, будучи полным гордости и огромной благодарности, но в то же время остаюсь мотивированным в преддверии Евро. Я горд, потому что для меня работа на благо собственной страны — это нечто особенное. Ещё я горд потому, что в течение почти 17 лет работал с лучшими футболистами в этой стране и помогал им развиваться. Мы вместе прошли через большие победы и болезненные поражения, но в первую очередь я буду вспоминать множество прекрасных и волшебных моментов — и я говорю не только о победе на чемпионате мира в Бразилии. Всегда буду благодарен Немецкому футбольному союзу (DFB), который обеспечивал меня и команду идеальными условиями для работы.



Что касается предстоящего чемпионата Европы, я всё ещё полон желания и энергии и буду делать всё, чтобы осчастливить наших болельщиков и принести успех на этом турнире. И это относится ко всей команде», — цитирует Лёва пресс-служба DFB.

Йоахим Лёв покинет сборную Германии после Евро-2020