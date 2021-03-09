Тюльпанова: Кержаков видится с сыном от силы раз в полгода, никаких подарков не дарит

Милана Тюльпанова, бывшая жена главного тренера «Томи» Александра Кержакова, рассказала об отношениях своего сына Артемия со своим отцом, а также с её нынешним возлюбленным Евгением.
«Видится с Тёмой папа от силы раз в полгода. Никаких подарков не дарит — на встречах я не присутствовала, но ни разу сын ничего с них не приносил домой. На днях перевёл алименты, это он делает достаточно исправно. Я говорю, мол, если надумаешь общаться со своим ребёнком, сообщи заранее. Он даже ничего не ответил. Возможно, всё это, конечно, связано с тем, что сейчас Кержаков постоянно находится в Томске, но тем не менее.
Артемий с Женей такие кореша. Могут поиграть в мяч, в какие-то компьютерные штуки, мультики посмотреть. Ну и, понятно, он может сыну объяснить, что хорошо, а что плохо, как можно себя вести, как нельзя», — цитирует Тюльпанову StarHit.
- 9 марта 2021
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