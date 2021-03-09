Промес вошёл в символическую сборную 21-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Лучшим игроком тура портал назвал нападающего «Спартака» Джордана Ларссона – он получил оценку 9.6. Напомним, что в матче с «Краснодаром» (6:1) шведский форвард забил два гола и отдал результативную передачу.
Помимо Ларссона, в сборную вошли ещё трое спартаковцев – Наиль Умяров, Квинси Промес и Александр Соболев. Также в числе 11 лучших – два игрока «Рубина».
Сборная тура: Юрий Дюпин («Рубин») – 8.9, Марио Фернандес (ЦСКА) – 8.1, Мурило («Локомотив») – 8.4, Олег Кожемякин («Ротор») – 8.1, Мирослав Богосавац («Ахмат») – 7.6, Денис Макаров («Рубин») – 8.9, Наиль Умяров («Спартак») – 8.5, Никола Моро («Динамо») – 8.3, Квинси Промес («Спартак») – 7.9, Александр Соболев («Спартак») – 8.7, Джордан Ларссон («Спартак») – 9.6.
- 9 марта 2021
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