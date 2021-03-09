Игорь Акинфеев вернулся после болезни
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в своём «инстаграме» сообщил, что выздоровел и вернулся в строй.
Капитан «армейцев» опубликовал фотографию со своим портретом и сопроводил его следующей подписью: «Снова в родных стенах».
25 февраля появилась информация, что Акинфеев, а также защитник ЦСКА Игорь Дивеев заразились коронавирусом. Клуб впоследствии выступил с заявлением, в котором не стал опровергать информацию об инфекции, сообщив лишь, что голкипер «почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ». При этом про Дивеева в комментарии ничего не говорилось.
Позднее бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о разговоре с Акинфеевым. По его словам, Игорь заверил, что «ничего серьёзного нет» и что он «просто замёрз в кубковом матче».
Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом
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