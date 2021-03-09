Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Дортмунд» — «Севилья». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игорь Акинфеев вернулся после болезни

Игорь Акинфеев вернулся после болезни
Футбол / РПЛ 0

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в своём «инстаграме» сообщил, что выздоровел и вернулся в строй.

Капитан «армейцев» опубликовал фотографию со своим портретом и сопроводил его следующей подписью: «Снова в родных стенах».

25 февраля появилась информация, что Акинфеев, а также защитник ЦСКА Игорь Дивеев заразились коронавирусом. Клуб впоследствии выступил с заявлением, в котором не стал опровергать информацию об инфекции, сообщив лишь, что голкипер «почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ». При этом про Дивеева в комментарии ничего не говорилось.

Позднее бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал о разговоре с Акинфеевым. По его словам, Игорь заверил, что «ничего серьёзного нет» и что он «просто замёрз в кубковом матче».

Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021