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Созин: Слуцкий сделал из простого парня Макарова потенциального игрока сборной России

Созин: Слуцкий сделал из простого парня Макарова потенциального игрока сборной России
Футбол / РПЛ 0
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Член комитета по этике РФС Андрей Созин оценил прогресс полузащитника Дениса Макарова в составе казанского «Рубина».

«Каждый, кто высказывается в СМИ или соцсетях, имеет свои пристрастия – кто-то за кого-то играл, работал или просто болеет. Но у нас через две недели ответственные матчи сборной. Я смотрел тур РПЛ в разрезе национальной команды, без клубных пристрастий – уверен, так делал и Черчесов, думая, кто же потащит сборную на чемпионат мира.

Поэтому нужно выделить Макарова из «Рубина». ЦСКА не просто так бился за этого игрока, а Слуцкий правильно его не отпустил. Он выделяется в «Рубине», и речь не только о голе на последних минутах. Хотя от разговоров о том, что Ловрен – игрок европейского уровня, становится неловко: игроки европейского уровня в конце матча так не играют. Но гол тут даже не так важен. В целом по работе Макарова видна рука Слуцкого. Он сделал из простого парня Макарова потенциального игрока сборной России. Не удивлюсь, если Черчесов его вызовет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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Внутри – детали нестандартного дриблинга Дениса и выбора между «Рубином» и ЦСКА.
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