Созин: тренеры клубов должны отвечать за результат сборной. Черчесову мало дней подготовки

Член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что за подготовку игроков сборной к матчам национальной команды ответственны как они сами, так и их клубные тренеры.
«Лидеры нынешней сборной — Дзюба, Джикия и остальные — не показывают достойный их уровень футбола. Они вообще понимают, что на носу отборочные матчи к чемпионату мира? Клубная ответственность – это важно, но страна болеет за сборную. Поэтому клубные тренеры должны отвечать за результаты сборной. Кому-то это не понравится, но Черчесов не может за три дня подготовить команду, ему мало трёх дней. И скажите, кто сейчас из сборников выглядит очень хорошо? Кроме тех, кто играет не в России. Не вижу, кто выделялся бы ярче Макарова, в РПЛ выделяются в основном иностранцы: Влашич в ЦСКА, группа легионеров в «Спартаке», как и в «Динамо», — высказался Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В рамках отборочного турнира к ЧМ-2022 сборная России 24 марта сыграет на выезде с Мальтой, 27 марта – домашнюю встречу со Словенией, 30 марта – гостевую со Словакией.
- 9 марта 2021
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