Романцев: после поражения «Спартака» загремел в больницу, а после победы сразу выпустили

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал выписку из больницы.
«Огромное спасибо болельщикам «Спартака» за баннер со словами поддержки, возможно, это тоже мне помогло. К сожалению, я его не видел, как и игру с «Краснодаром» («Спартак» победил со счётом 6:1. — Прим. «Чемпионата») — у нас тут один телевизор на всю палату был, переключали постоянно. Видите, после их поражения я загремел в больницу с инфарктом, а после такой эффектной победы меня сразу выпустили — это факт», — цитирует Романцева Sport24.
О госпитализации Романцева стало известно утром 2 марта. Впоследствии было объявлено, что у специалиста случился инфаркт, после чего он перенёс операцию на сердце.
Романцев в бытность футболистом защищал цвета «Спартака» с 1976 по 1983 год. В качестве тренера возглавлял московскую команду с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством спартаковцы пережили один из самых успешных периодов в своей истории.
- 9 марта 2021
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