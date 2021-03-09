Куман – о матче с «ПСЖ»: нет ничего невозможного. Мы попробуем совершить камбэк

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Пари-Сен Жермен» заявил, что верит в возможность отыграть счёт первого матча (1:4) и пройти в четвертьфинал.



«Нет ничего невозможного. Мы верим в себя знаем, что в «Барсе» нужно побеждать, и собираемся показать тот менталитет, который демонстрировали уже долгое время. Мы должны играть эффективно, чтобы иметь возможность для камбэка. Мы попробуем. Мы всегда стремимся побеждать и, надеюсь, сможем это сделать. Но будет очень сложно. Мы играем против такой команды, как «ПСЖ», которая не позволяет нам много играть. «ПСЖ» силён и стремится выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Кумана сайт УЕФА.



Также Куман ответил на вопрос, возможно ли повторение истории 2017-го года, когда после поражения в первом матче от «ПСЖ» 0:4 «Барселона» выиграла в ответной игре 6:1 и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов: «Не думаю, что Париж нас боится. Конечно, их тренер подготовит игроков наилучшим образом, чтобы они не думали, что это лёгкая игра. Но сейчас совершенно другие обстоятельства для камбэка. Дома играть ответный матч легче, чем на выезде. Мы должны играть в свою игру, а они, безусловно, доверяют своему новому тренеру».