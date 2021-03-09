Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Боруссия Дортмунд» — «Севилья». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» разгромил «Ахмат» и обошёл его в таблице молодёжного первенства

«Спартак» разгромил «Ахмат» и обошёл его в таблице молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В 17-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Ахмат». Матч прошёл в Москве на поле академии красно-белых и завершился со счётом 3:0.

Хозяева вышли вперёд незадолго до свистка на перерыв, на 45-й минуте. Автором гола стал нападающий Николоз Кутателадзе. В середине второго тайма, на 68-й минуте, полузащитник Максим Лайкин удвоил преимущество спартаковцев. Спустя 13 минут он оформил дубль и установил окончательный счёт матча.

«Спартак», набрав 36 очков, обошёл «Ахмат» в турнирной таблице группы A молодёжного первенства и теперь занимает второе место, уступая лишь «Краснодару» (38). Грозненцы, оставшись с 34 очками, располагаются на третьей строчке. Отрыв от ближайшего преследователя, «Сочи», составляет 10 очков.

Россия - Молодёжное первенство. 17-й тур
09 марта 2021, вторник. 14:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
3 : 0
Ахмат-мол.
Грозный
1:0 Кутателадзе – 45'   2:0 Лайкин – 68'   3:0 Лайкин – 81'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021