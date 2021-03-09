«Спартак» разгромил «Ахмат» и обошёл его в таблице молодёжного первенства
В 17-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал «Ахмат». Матч прошёл в Москве на поле академии красно-белых и завершился со счётом 3:0.
Хозяева вышли вперёд незадолго до свистка на перерыв, на 45-й минуте. Автором гола стал нападающий Николоз Кутателадзе. В середине второго тайма, на 68-й минуте, полузащитник Максим Лайкин удвоил преимущество спартаковцев. Спустя 13 минут он оформил дубль и установил окончательный счёт матча.
«Спартак», набрав 36 очков, обошёл «Ахмат» в турнирной таблице группы A молодёжного первенства и теперь занимает второе место, уступая лишь «Краснодару» (38). Грозненцы, оставшись с 34 очками, располагаются на третьей строчке. Отрыв от ближайшего преследователя, «Сочи», составляет 10 очков.
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