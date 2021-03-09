Гвардиола: «МЮ» ещё тоже может стать чемпионом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем с «Саутгемптоном» рассказал о состоянии после поражения от «Манчестер Юнайтед», а также о чемпионской гонке.
«После игры с «МЮ» была смесь разочарования и печали. На второй день после матча стало лучше, и сегодня игроки были в огне на тренировке. Но даже когда мы выигрываем, мы об этом забываем. Когда мы проигрываем — то же самое. Мы не собираемся впадать в депрессию. Ненормально, какую победную серию мы сделали. Но это неплохой момент. Плохой момент — это плохая игра и отсутствие результатов во многих играх.
Когда есть возможность, в футболе может случиться всё. «Юнайтед» может стать чемпионом. У нас осталось 10 игр, и мы должны выиграть шесть или семь, чтобы математически гарантировать титул. Ещё много работы предстоит сделать, чтобы добраться до решающих игр в борьбе за победу в Премьер-лиге. Мы в гонке во всех соревнованиях», — приводит слова Гвардиолы ВВС.
- 9 марта 2021
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