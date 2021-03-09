Воспитанник «Спартака» Синодзука: в России очень часто матерятся. Почти каждое слово — мат

Воспитанник московского «Спартака» Иппэй Синодзука рассказал об адаптации к русскому языку и, в частности, к русскому мату.
«Было тяжело, особенно в школе, ведь я не знал языка. Сидел на уроках и ничего не понимал — учителя что-то спрашивают, а я сидел, как дурак. Из-за этого часто прогуливал, уезжал с уроков домой. Зато в «Чертаново» мне повезло: там ребята мне всё объясняли, например, как на метро домой добраться. Кроме того, в футболе взаимодействовать полегче — там нужно доказывать что-то на поле, а не словами.
Учили ли меня мату в «Чертаново»? Сам слышал слова и спрашивал об их значении. Потом как-то автоматически запоминал. Оказалось, в России очень часто матерятся: почти каждое слово — мат. А поначалу я даже не понимал, насколько это плохо.
В японском языке нет мата. Уже привык материться по-русски. Иногда может выскочить что-то, когда, например, по воротам не попадаю — «б***ь» или «с**а», — приводит слова Синодзуки Sport24.
Синодзука родился в русско-японской семье и до 15 лет жил в пригороде Токио. Родители отправили его в Москву после трагедии на Фукусиме.
- 9 марта 2021
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