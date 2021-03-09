Маурисио Почеттино: «ПСЖ» должен сыграть лучше, чем в Барселоне, чтобы пройти дальше в ЛЧ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Напомним, в первой встрече парижане на выезде разгромили соперника (4:1).
«В футболе главное — это сохранять оптимизм и наполнять им других. Нам предстоит матч, который потребует от нас максимальной сосредоточенности. Возможно, даже больше, чем в Барселоне. Мы должны атаковать и выиграть. С этим мы готовились к матчу, это мы сказали сами себе.
Решающее значение имеет то, как мы начнём игру. Это относится к обеим командам. Мы должны сохранять концентрацию 90 минут, но мы хотим пройти дальше, выиграв этот матч. Глубоко уважаем „Барселону“. Понимаем, что будет тяжёлая игра и что для выхода в следующий раунд надо будет сыграть так же или даже лучше, чем в Барселоне», — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.
Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится завтра, 10 марта, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 23:00 мск.
- 9 марта 2021
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