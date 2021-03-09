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Вейналдум: был бы опустошён, если бы мне пришлось покинуть «Ливерпуль»

Вейналдум: был бы опустошён, если бы мне пришлось покинуть «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0
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Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум отметил, что не хотел бы покидать мерсисайдский клуб.

«Я бы хотел сообщить новости о контракте, но единственное, что могу сказать, — я доволен клубом, мне нравится команда, и я счастлив иметь таких прекрасных болельщиков. Вопросы по новому контракту не означают, что я не рад быть в команде или хочу уйти. Всё не так просто, как все думают. Я должен взвешенно принимать решения относительно своего будущего. Нужно обо всём подумать, поговорить с руководством клуба, вот почему всё это занимает так много времени.

Я был бы опустошён, если бы мне пришлось покинуть «Ливерпуль». Тогда я бы ушёл из команды, которую по-настоящему люблю. Здесь я чувствую себя комфортно. Но всё будет зависеть от ситуации», — приводит слова Вейналдума Goal.com.

Вейналдум высказался о ситуации с возможным продлением контракта с «Ливерпулем»
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