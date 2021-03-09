«Боруссия» Д — «Севилья»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 9 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия» Д — «Севилья». Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Боруссия» Д — «Севилья».



Встречу обслужит бригада арбитров из Турции во главе с Джюнейтом Чакыром. Ассистенты — Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервный судья — Арда Кердешлер.



Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2. Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». Дортмундская «Боруссия» заняла первое место в группе F. «Севилья» заняла второе место в турнирной таблице группы Е, уступив лондонскому «Челси».