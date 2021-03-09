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Павар излечился от коронавируса и приступил к тренировкам в общей группе «Баварии»

Павар излечился от коронавируса и приступил к тренировкам в общей группе «Баварии»
Футбол / Германия 0

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар вернулся к тренировкам в общей группе, сообщается на странице Bayern & Germany в «Твиттере».

Французский футболист принял участие в командном занятии, которое состоялось сегодня, 9 марта. Таким образом, Павар может быть включён в заявку «Баварии» на матч с «Вердером», который запланирован на 13 марта.

Напомним, 18 февраля стало известно, что Павар заразился коронавирусной инфекцией. Французский защитник перешёл в «Баварию» из другого немецкого клуба, «Штутгарта», в 2019 году. В составе мюнхенцев футболист выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Кроме того, Павар — чемпион мира в составе сборной Франции (2018).

Защитник «Баварии» Павар заразился коронавирусом
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