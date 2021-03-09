Павар излечился от коронавируса и приступил к тренировкам в общей группе «Баварии»
Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар вернулся к тренировкам в общей группе, сообщается на странице Bayern & Germany в «Твиттере».
Французский футболист принял участие в командном занятии, которое состоялось сегодня, 9 марта. Таким образом, Павар может быть включён в заявку «Баварии» на матч с «Вердером», который запланирован на 13 марта.
Напомним, 18 февраля стало известно, что Павар заразился коронавирусной инфекцией. Французский защитник перешёл в «Баварию» из другого немецкого клуба, «Штутгарта», в 2019 году. В составе мюнхенцев футболист выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Кроме того, Павар — чемпион мира в составе сборной Франции (2018).
Защитник «Баварии» Павар заразился коронавирусом
Рекомендуем вам
- 9 марта 2021
-
19:26
-
19:00
-
18:59
-
18:30
-
18:14
-
18:12
-
17:54
-
17:42
-
17:40
-
17:30
-
17:27
-
17:18
-
17:16
-
17:16
-
17:04
-
17:00
-
16:59
-
16:55
-
16:40
-
16:20
-
16:19
-
16:07
-
16:03
-
15:58
-
15:49
-
15:43
-
15:11
-
15:06
-
14:59
-
14:58
-
14:56
-
14:32
-
14:30
-
13:49
-
13:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам