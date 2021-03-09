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Новоиспечённый президент «Барселоны» Лапорта обозначил первые трансферные цели

Новоиспечённый президент «Барселоны» Лапорта обозначил первые трансферные цели
Футбол / Испания 0

Новоиспечённый президент «Барселоны» Жоан Лапорта обозначил первые трансферные цели во главе каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

Сине-гранатовые приложат максимум усилий для подписания нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабы. Оба футболиста ближайшим летом станут свободными агентами и смогут присоединиться к новым клубам на бесплатной основе. Именно поэтому Лапорта ставит Алабу и Агуэро в приоритет в списке трансферных целей.

Каталонский клуб уже контактировал с агентами австрийского защитника и аргентинского нападающего.

На Алабу также претендуют мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Челси». В услугах Агуэро заинтересованы миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

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