Новоиспечённый президент «Барселоны» Лапорта обозначил первые трансферные цели
Новоиспечённый президент «Барселоны» Жоан Лапорта обозначил первые трансферные цели во главе каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.
Сине-гранатовые приложат максимум усилий для подписания нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабы. Оба футболиста ближайшим летом станут свободными агентами и смогут присоединиться к новым клубам на бесплатной основе. Именно поэтому Лапорта ставит Алабу и Агуэро в приоритет в списке трансферных целей.
Каталонский клуб уже контактировал с агентами австрийского защитника и аргентинского нападающего.
На Алабу также претендуют мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Челси». В услугах Агуэро заинтересованы миланский «Интер» и туринский «Ювентус».
«Барселона» может организовать трансфер Агуэро, чтобы убедить Месси остаться
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