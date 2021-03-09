«Ювентус» — «Порту»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 9 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» — «Порту». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Порту».



Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья — Бас Нейхейс.



Первая встреча завершилась неожиданной победой португальской команды со счётом 2:1. Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». «Ювентус» занял первое место в группе G. «Порту» занял второе место в турнирной таблице группы С, уступив «Манчестер Сити».