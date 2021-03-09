Защитник «Ювентуса» Данило: Пирло похож на Гвардиолу

Защитник «Ювентуса» Данило поделился мнением о работе главного тренера туринского клуба Андреа Пирло.



«Мне очень нравится участвовать в построении игры, и Пирло даёт мне много свободы. Он хочет, чтобы каждый мог усложнить жизнь соперникам. Он хочет, чтобы я часто двигался и работал с мячом. В этом плане Пирло похож на Гвардиолу. Пеп и его тренерский штаб имеют представление о футболе, схожее в представлением Пирло. Это футбол, который мне нравится, поэтому думаю, что для меня всё складывается хорошо», — приводит слова Данило Marca.



Сегодня, 9 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Порту». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.