Стала известна стоимость билетов на матч Россия — Словения

Российский футбольный союз (РФС) начал продажу билетов на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Словения. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи (Краснодарский край) 27 марта. Начало матча — в 17:00 мск.

Стоимость билетов варьируется в диапазоне от 1200 до 1600 рублей.

По решению УЕФА, заполненность трибун на матче Россия — Словения не может превышать отметку в 30% от общей вместимости стадиона. Возможны дополнительные проверки на входе в сектор.

Матч со Словенией станет для сборной России первой домашней встречей в 2021 году. Тремя днями ранее, 24 марта, подопечные Станислава Черчесова отправятся на гостевой матч со сборной Мальты.

В последующих матчах квалификации на ЧМ-2022 России предстоит встретиться с Хорватией, Кипром и Словакией.