Стала известна стоимость билетов на матч Россия — Словения

Российский футбольный союз (РФС) начал продажу билетов на матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Словения. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи (Краснодарский край) 27 марта. Начало матча — в 17:00 мск.
Стоимость билетов варьируется в диапазоне от 1200 до 1600 рублей.
По решению УЕФА, заполненность трибун на матче Россия — Словения не может превышать отметку в 30% от общей вместимости стадиона. Возможны дополнительные проверки на входе в сектор.
Матч со Словенией станет для сборной России первой домашней встречей в 2021 году. Тремя днями ранее, 24 марта, подопечные Станислава Черчесова отправятся на гостевой матч со сборной Мальты.
В последующих матчах квалификации на ЧМ-2022 России предстоит встретиться с Хорватией, Кипром и Словакией.
- 9 марта 2021
-
19:49
-
12:38
- 8 марта 2021
-
17:48
- 6 марта 2021
-
16:11
-
15:11
- 4 марта 2021
-
18:26
-
11:29
- 23 февраля 2021
-
22:45
- 6 февраля 2021
-
13:04
- 4 февраля 2021
-
14:38
-
14:25
- 8 января 2021
-
22:59
- 29 декабря 2020
-
22:44
- 26 декабря 2020
-
16:19
- 20 декабря 2020
-
11:34
- 19 декабря 2020
-
12:21
- 18 декабря 2020
-
21:23
- 17 декабря 2020
-
19:33
-
19:09
-
18:04
- 10 декабря 2020
-
21:35
-
18:06
- 8 декабря 2020
-
22:22
-
22:07
-
21:56
-
16:57
-
15:43
-
13:50
-
12:56
-
12:51
-
08:30
-
05:58
-
04:45
-
02:55
-
00:51